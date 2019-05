Italianos são responsáveis pela maior pizza do mundo

Da Redação



12/05/2019 | 07:00



Tradicional prato da Itália, a pizza é conhecida em todo o planeta. Sua produção atingiu nível especial quando Dovilio Nardi, Andrea Mannocchi, Marco Nardi, Matteo Nardi and Matteo Giannotte se juntaram para produzir a maior pizza do mundo, com 1.261.65 m² e cerca de 40 metros de diâmetro (segmento que atinge dois pontos dentro de um círculo tendo passado por seu centro).

A marca entrou para o Guinness World Records em 13 de dezembro de 2012, quando o quarteto a apresentou em centro de convenções na cidade de Roma, capital da Itália. O gigantesco prato foi batizado com o nome de Ottavia, palavra que faz referência ao termo ‘oitavo filho’, em italiano, e não contém glúten (proteína existente em diversos tipos de cereais, sendo intolerado por algumas pessoas).