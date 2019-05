Jorginho 'segura' Rafael Longuine e adota mistério na Ponte Preta

09/05/2019 | 20:10



Ainda não será nesta sexta-feira que o torcedor da Ponte Preta vai ver Rafael Longuine em campo. Apesar de ter treinado normalmente nos últimos dias, o ex-meia do Guarani não foi sequer relacionado para o jogo contra o Vila Nova, em Goiânia, pela terceira rodada da Série B.

Longuine chegou ao Moisés Lucarelli por empréstimo junto ao Santos em fevereiro, mas ainda não estreou por conta de uma lesão muscular na coxa. A expectativa é que o meia seja aproveitado na próxima semana, contra o Operário-PR, em Campinas.

"O Longuine não vai porque a gente decidiu. Conversamos com ele e mostramos: ele está parado desde novembro. É muito tempo. Talvez semana que vem ele esteja em um nível melhor. A gente percebe que talvez falte um pouco de intensidade. Série B não é fácil. Seria imprudência colocá-lo no jogo", explicou o técnico Jorginho.

O treinador optou por fazer mistério sobre a escalação, mas é certo que o time passe por mudanças. Principalmente no ataque, pois Renato Kayzer e Júlio César pediram dispensas no início da semana. Alex Maranhão e Matheus Oliveira aparecem como opções. Em baixa com a torcida, Thalles pode perder vaga para o uruguaio Facundo Batista.

As alterações não devem parar por aí. Após ficar no banco no empate com o Criciúma, por 1 a 1, o zagueiro Renan Fonseca deve voltar no lugar de Airton. Recuperado de uma lesão no tórax que o tirou dos dois primeiros jogos, o volante Edson retorna na vaga de André Castro.

Com apenas um ponto em dois jogos, a Ponte deve entrar em campo assim: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Abner; Edson, Gerson Magrão e Matheus Vargas; Alex Maranhão, Matheus Oliveira e Facundo Batista (Thalles).