Defesa diz que Temer passará a noite em sala adaptada na PF em SP

09/05/2019 | 19:43



O ex-presidente Michel Temer vai passar a noite em uma sala adaptada para ele na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, informou nesta quinta-feira, 9, o advogado que cuida da defesa dele, Eduardo Carnelós.

Segundo ele, a Polícia Federal está em busca de uma acomodação adequada para o emedebista, ou que se adapte uma sala para o ex-presidente. "Assim como eu insisto em dizer que a prisão é ilegal, se a lei determina que ele deve ser mantido em uma sala de Estado maior, que seja cumprida a lei", disse.

Uma sala com estas características não está disponível ainda na PF em São Paulo.

Carnelós conversou com a imprensa na saída da PF em São Paulo. Ele ficou no local por 3h30, acompanhando Temer.

O advogado repetiu que não há fundamentos para a prisão do ex-presidente e ressaltou que a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai analisar na terça-feira, 14, liminarmente o habeas corpus impetrado pela defesa mais cedo.

"Tenho muita confiança que esta situação não perdure por muito tempo", disse Carnelós.

De acordo com ele, Temer recebeu a nova prisão com a "indignação própria da injustiça que está sofrendo". Carnelós ressaltou, no entanto, que ele e o ex-presidente confiam na Justiça.