Redescoberta a capela da Nestlé

Ademir Medici



10/05/2019 | 07:00



Durante nossas férias recebemos um belo presente, com a assinatura da pesquisadora Maria Claudia Ferreira, do blog que focaliza a memória, de Santo André: as origens da capela da Nestlé, da Estrada dos Alvarengas, nas antigas Colônias de São Bernardo.

Escreveu Cláudia: “Segue recorte de jornal de 1946 no qual cita o haras de propriedade de Arthur Orlando. Vi em outro recorte que este haras ficava em São Bernardo”.

Claudia anexava este recorte, da notícia publicada pelo Jornal de Notícias, edição de 7 de novembro de 1946.

Respondemos de pronto:

- Essa capela ainda existe, prezada Claudia. Pertence à Nestlé. Fica na Estrada dos Alvarengas, entre os bairros Assunção, Alves Dias e dos Casa.

- A capela foi recentemente fotografada e publicada no livro Semente do Grande ABC (2013), que narra a história da Basílica de Nossa Senhora da Boa Viagem.

- No livro aparece, simplesmente, Capela da Nestlé, sem maiores informações. Agora tudo se esclarece.

- O Haras Artuélia foi conhecidíssimo dos antigos de São Bernardo. Mas por que Artuélia? A resposta está no recorte que Claudia localizou. O dono se chamava Artur, provavelmente a mulher se chamava Amélia (sic) – Artuélia, portanto.

- Ao lado da capela ficava o Recanto Santa Olímpia, propriedade do prefeito Lauro Gomes e sua mulher, Dona Nenê Lavínia Rudge Ramos (madrinha do Jardim Lavínia), filha do patrono do bairro Rudge Ramos, que era delegado de polícia, Arthur Rudge Ramos, reconstrutor do Caminho do Mar.

- O casal Lauro Gomes doou o Recanto Santa Olímpia para a formação do campus da Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI.

- Temos agora a origem da capelinha. Mais um vestígio da história, como diz o professor Jorge Cintra, presidente do IHGSP (Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo).

- A memória é uma eterna construção. Fica mais uma vez comprovado.

De repente me vejo ao lado de Dorothea Werneck (ministra do Trabalho), isolada musa do honroso ministério da Nova República.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 10 de maio de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória.

Quarta-feira, 10 de maio de 1989 – ano 31, edição 7061

Manchete – Acordo inicia a volta ao trabalho; fim da greve na Scania; podem sair mais acordos, depois de 23 dias de paralisação

Santo André – O Conselho de Curadores da Faisa (Fundação de Assistência à Infância de Santo André) concordou com um trabalho conjunto com a Prefeitura. Buscava-se compatibilizar a atual diretriz de atendimento a crianças com o projeto municipal de atendimento a adultos.

1919 – Raymundo Faustino, 26 anos, residente em Paranapiacaba, foi apanhado por um trem de carga que descia em direção ao Litoral, na altura do viaduto número 4. É internado no Hospital Samaritano.

Internacional

- Do noticiário do Correio Paulistano: o anarquismo procura insinuar-se nos meios militares da França e da Inglaterra.

- Do noticiário do Estadão: a Áustria desiste de unir-se à Alemanha.

1964 – O sexto aniversário do News Seller, origem do Diário do Grande ABC, foi marcado por uma sirene de grande raio de alcance (5.000 metros): era acionada ao meio-dia.

