Série documental da Record sobre Rafael Ilha ganha 1º teaser; veja

09/05/2019 | 18:21



A série documental 10 Chances - O Homem que Desafiou a Morte, que retrata a vida de Rafael Ilha, ex-Polegar, conhecido por seu envolvimento com drogas e que venceu a 10ª edição de A Fazenda em 2018, estreia nesta quinta-feira, 9, no PlayPlus, plataforma de streaming para assinantes da Record TV.

Ao todo, serão cinco episódios, liberados semanalmente para os assinantes a partir desta quinta-feira, 9, após o Power Couple Brasil. O documentário é dirigido pelo próprio Rafael Ilha, e, segundo a emissora, é um "docudrama", ou seja, possui encenações sobre a história baseada na realidade.

No teaser, Rafael Ilha conta sua história: "Tenho 45 anos. 37 de vida artística. Fui um fenômeno pop aos 13. Conheci as drogas aos 12. Tive nove overdoses. Fui internado mais de 30 vezes. Fui preso umas oito. Acabei de ganhar 1,5 milhão de reais. E uma pergunta não sai da minha cabeça: 'Meu Deus, como é que eu resisti a tudo isso?'"

Na sequência, é possível ver imagens de Rafael Ilha com o grupo Polegar, seu namoro com a atriz Cristiana Oliveira, seu envolvimento com as drogas e o momento de sua prisão, além de sua vitória em A Fazenda.

"Este documentário autobiográfico deixa claro que tudo é possível para aquele que crê. Basta ter muita força no sentido mais amplo da palavra e fé", afirma Rafael Ilha.

Assista ao teaser de 10 Chances - O Homem que Desafiou a Morte, série documental sobre Rafael Ilha: