Correção: Ricardo Oliveira elogia interino do Atlético-MG: 'Ele sabe montar time'

09/05/2019 | 18:21



A matéria enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O nome do técnico interino do Atlético-MG é Rodrigo Santana. Segue a versão corrigida:

O atacante Ricardo Oliveira elogiou nesta quinta-feira o trabalho do técnico interino Rodrigo Santana à frente do time do Atlético-MG, vencedor das quatro últimas partidas que realizou e atual líder isolado do Campeonato Brasileiro.

"Nós estamos muito felizes e animados com o que está acontecendo. Estamos conseguindo mostrar uma versão diferente, de repente pode não agradar muitas pessoas, e eu entendo. Mas, para nós, o objetivo está sendo alcançado, que são as vitórias. É o que dá confiança, é o que faz a gente brigar lá em cima", ressaltou o jogador, em entrevista coletiva.

Segundo o artilheiro, o diferencial do treinador é a facilidade que ele tem para transmitir o que quer passar aos seus jogadores. "É um cara estudioso, que entende, sabe montar time, sabe fazer com que a informação chegue ao atleta. O mais difícil para o treinador é fazer com que o atleta entenda a ideia do jogo. Hoje em dia, todo atleta tem que entender um pouco de tática de futebol. E o Rodrigo tem mostrado que, na prática, dá certo", enfatizou.

Ricardo Oliveira admitiu que não atravessa uma boa fase, mas considera mais importante a boa produção coletiva do time. "Acima de qualquer individualidade, nome, está o coletivo. O que faz com que cada um se destaque são os resultados. Quando o coletivo sobressai, as individualidades vão aparecer, isso é obvio."

No domingo, o primeiro colocado do Brasileiro vai ter um grande teste, quando encara o Palmeiras, às 16 horas, no Mineirão, pela quarta rodada da competição. O atual campeão nacional figura na vice-liderança da tabela, dois pontos atrás dos atleticanos, que acumularam triunfos sobre Avaí, Vasco e Ceará em seus três jogos iniciais.

"Acho que da forma que está acontecendo a gente vai conseguir coisas importantes pela frente. É a única maneira de dar certo no futebol: acreditar na ideia do treinador e, não só acreditar nela, colocar em prática e conseguir resultados. Você fica rendido ao que ele está propondo, e aí não tem como fugir disso. É o que está acontecendo, é o que nos dá a condição de começar bem no Brasileirão", analisou Ricardo Oliveira.