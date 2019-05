Luciana Gimenez defende Lucas Jagger após ele receber xingamentos: - Eu vou matar esse povo

09/05/2019 | 18:10



Mexeram com Lucas Jagger e Luciana Gimenez não gostou nem um pouco! A apresentadora participou de um novo vídeo do filho, no canal que ele mantém ao lado do amigo, Pietro Marmonti, e não gostou nadinha de saber que há pessoas xingando os dois meninos nas redes sociais. Pois é!

Os amigos comandam um canal no YouTube e, após fazerem um vídeo em que zoam uma dupla de youtubers, eles tiveram que lidar com alguns xingamentos. Por isso, tanto Lucas, quanto Pietro, convidaram as próprias mães para opinarem sobre os comentários negativos que eles haviam recebido!

- Eu vou matar esse povo, já começa Luciana.

Dentre os comentários, alguns diziam coisas do tipo:

- Dois idiotas. Vão se olhar no espelho primeiro e depois sentir inveja dos meninos, que vocês nem chegam aos pés.

Em outro, chamam os dois meninos de velhos:

- Se eles estão velhos, eu já morri!, brincou Luciana.

Depois, já não aguentando mais ouvir os xingamentos que fizeram a Lucas, que estreou como ator, Lu dispara:

- Gente, eu vou falar sério agora, olha que coisa mais linda, olha que desenho! Ele é cor-de-rosa, o meu bebê.

Fofa, né? Bem mãezona!