BNDES está dando papel cada vez mais importante ao setor privado, diz Levy

09/05/2019 | 17:00



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a instituição de fomento está se transformando de maneira estrutural, dando um papel cada vez mais importante ao setor privado.

"O BNDES também está se transformando de maneira estrutural, descobrindo novos caminhos, novas parcerias, se abrindo para a sociedade e para o próprio governo, dando um papel cada vez mais importante ao setor privado", afirmou Levy, em discurso de abertura do 31º Fórum Nacional, organizado pelo economista Raul Velloso, no Rio.

No discurso de abertura, em que falou também da trajetória do ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso, irmão mais velho de Raul e fundador do Fórum Nacional, falecido em fevereiro, Levy mencionou ações do governo federal, como a proposta de reforma da Previdência e o acordo com os Estados Unidos em torno do uso da base de lançamento de foguetes em Alcântara (MA).

"Vivemos momentos de grandes escolhas", disse Levy, dirigindo-se ao secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, que também participa do Fórum Nacional. "O ministro (sic) Rogério esteve até 1 hora da manhã no Congresso ontem defendendo com galhardia e sucesso a reforma da Previdência", afirmou o presidente do BNDES, referindo-se à apresentação de Marinho e do ministro Paulo Guedes na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que aprecia a proposta de reforma da Previdência.