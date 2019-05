Comissão da MP dos ministérios transfere ABDI para Ciência e Tecnologia

09/05/2019 | 17:00



A comissão mista de deputados e senadores que votou a medida provisória da reforma ministerial aprovou o parecer da matéria transferindo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) do Ministério da Economia, comandando pelo ministro Paulo Guedes, para a pasta da Ciência e Tecnologia, que tem à frente o ministro Marcos Pontes.

A agência foi criada em 2005 e tem como atribuição promover a execução de políticas de desenvolvimento industrial, especialmente àquelas voltadas para a geração de empregos. Pela lei que criou a ABDI, o órgão já deve atuar em linha com as políticas de comércio exterior e de ciência e tecnologia no governo.

A mudança foi feita através de um requerimento do deputado Hugo Motta (DEM-PB). Pelo parecer aprovado na comissão, que ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado, o item "políticas de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços" saiu do guarda-chuva do Ministério da Economia e passou para Ciência e Tecnologia.

A assessoria do relator da matéria na comissão, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), explicou que a ABDI ficaria com a pasta de Marcos Pontes, mas que a "política industrial" continuaria no ministério de Paulo Guedes. O detalhe de como ficaria, na prática, a mudança nos dois ministérios em termos de estrutura e cargos ainda não foi esclarecido.