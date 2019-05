Santo André renova metade da frota do SAMU

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



09/05/2019 | 16:22



A Prefeitura de Santo Andre entregou, na tarde desta quinta-feira, cinco novas ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Com a entrega, metade das 14 ambulâncias da frota do serviço foi renovada. Os equipamentos foram adquiridos ao custo unitário de R$ 172 mil, com recursos de emendas parlamentares.

Também foram entregues cinco veículos de apoio, dois do SAMU e três do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar), estes, reformados e equipados com recursos próprios.

O secretário de Saúde, Márcio Chaves, destacou que as novas ambulâncias e veículos, já credenciados junto ao Ministério da Saúde, garantem a vinda de recursos para a cidade, além de qualificar os atendimentos de urgência e emergência. Desde novembro do ano passado, o município já recebeu 26 novos veículos para a saúde.

Até o final do mês, outras quatro ambulâncias serão entregues, dessa vez, custeadas por recurso direto do governo federal.