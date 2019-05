Estúdio em que marido de Cardi B gravava é alvo de tiroteio

09/05/2019 | 16:09



O estúdio em que o rapper Offset, marido de Cardi B, estava gravando foi alvo de tiroteio na última quarta-feira, dia 8, de acordo com imagens da câmera de segurança divulgadas pelo site TMZ. Os atiradores chegaram disparando balas dentro de um carro, e foram pegos pela câmera de segurança do prédio onde o estúdio Crossover Entertainment Group se localiza, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Fontes ligadas à polícia contaram que os tiros começaram por volta das nove horas da noite. Os policiais foram ao local assim que receberam o chamado, mas ao chegar lá, Offset já tinha ido embora. Pelo menos uma testemunha acredita que ele teria sido o alvo do tiroteio, já que momentos antes do ataque acontecer, o rapper tinha ido para fora do estúdio para relaxar. Os policiais ainda não falaram com Offset, mas falarão em breve, conforme as investigações do caso forem avançando.

Os tiros atingiram alguns carros, a parte exterior do estúdio e pelo menos a janela de um dos apartamentos por perto, mas felizmente ninguém se feriu.