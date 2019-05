Thais Fersoza relembra gravidez de Melinda: Me achava musa

09/05/2019 | 16:09



Thais Fersoza usou as redes sociais para relembrar de um momento especial em sua vida! A esposa de Michel Teló compartilhou uma foto antiga com seus seguidores, na qual ela aparece grávida de Melinda, sua primeira filha.

A atriz estava com três meses de gestação e nas legendas recordou como se sentia durante a gravidez.

Minha barriga era enorme, (risos), até dei um google para ter uma noção do que era uma barriga de três meses e se eu estava muito fora do padrão mesmo (risos). Cada bobeira né? E quer saber de uma coisa, eu me achava uma musa! Tinha o maior orgulho de exibir a minha barriga.

Ela também aproveitou o momento para mandar uma mensagem para seu amado.

Meu marido sempre falava que eu estava deslumbrante, iluminada e cada dia mais linda. Ai, Michel Teló, você não existe.

O cantor respondeu a declaração de sua esposa nos comentários.

Coisa mais linda do mundo!!!!! Momento mágico!!!!

Que amor!