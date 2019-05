Gloria Maria estaria sofrendo processo e correndo risco de perder imóvel por dívidas

09/05/2019 | 16:09



Gloria Maria está sendo processada pela Prefeitura do Rio de Janeiro por dívidas de um apartamento que tem no Leblon, área nobre da cidade, de acordo com informações do programa A Tarde É Sua. Além disso, a jornalista tem outra ação sendo movida contra ela, esta por não pagar as taxas de condomínio desse mesmo imóvel.

Gloria estaria sem pagar as taxas de condomínio, no valor de quase 4 mil reais por mês, desde novembro de 2017. A ação está correndo na 21ª Vara Civil do Rio e o autor pede a quantia de 36,5 mil reais pelo acúmulo de parcelas.

Já o segundo processo, que está correndo na 12ª Vara da Fazenda Pública, pede que a justiça faça uma execução fiscal e de um prazo de até cinco dias para que a jornalista quite as parcelas do IPTU que não foram pagas desde 2011. Se Gloria não o fizer, a Prefeitura do Rio de Janeiro pede a penhora do imóvel. A dívida está em torno dos 5 mil reais.