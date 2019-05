09/05/2019 | 16:09



Miley Cyrus chocou a todos com uma foto no Instagram e seus fãs começaram a levantar rumores de que ela está grávida! A cantora fez uma postagem com duas fotos, uma ao lado de seu marido, Liam Hemsworth, e outra ao lado da atriz Demi Moore.

Na legenda, escreveu: Papai e mamãe.

Isso foi o suficiente para que começassem a especular sobre uma suposta gravidez.

Mas essa não é a primeira vez que Miley levanta suspeitas de estar grávida de Liam! A cantora já postou fotos de papinha de bebê e foi vista com o marido saindo de uma loja de roupas infantis. Será que dessa vez o bebê está a caminho?