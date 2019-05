São Paulo recebe festival de shows com farto cardápio musical

Vinícius Castelli



10/05/2019 | 07:52



Evento já conhecido do público paulistano e do Grande ABC, o Encontro das Tribos é atração amanhã na Capital com farto cardápio de atrações musicais. A festa toma conta do Estádio do Canindé a partir das 14h. As entradas para o festival custam de R$ 100 a R$ 240.

O encontro conta com artistas das mais variadas vertentes, como a banda norte-americana de reggae Soja, a cantora roqueira baiana Pitty, que aproveita para mostrar as músicas de seu novo disco, Matriz, passando pelo cantor pop Vitor Kley e pelo som pesado e questionador do carioca Planet Hemp.

E entre todas as atrações, há um representante da região, que é o grupo de São Caetano Mato Seco. Para o cantor Rodrigo Picollo “é sempre importante estar em grandes festivais ao lado de artistas renomados, podendo espalhar a música para aqueles que conhecem ou passam a conhecer a gente quando estamos no palco”.

O grupo aproveita a ocasião para homenagear o cantor jamaicano Bob Marley (1945-1981). “Vamos apresentar o Marley Experience e estamos preparando repertório com os grandes clássicos do The Wailers (banda que acompanhava o artista), para que realmente o público possa sentir a energia que eles passavam quando estavam no palco, e que realmente elas (pessoas) possam viver essa experiência de como se estivessem ali, presenciando ao vivo, um show do Bob Marley”, explica Piccolo.

Também estão confirmados Maneva, Armandinho e Rael, além de participações especiais de Planta & Raiz, Rincon Sapiência, Amanajé e do cantor holandês Mitchell Brunnings.



Encontro das Tribos – Música. No Estádio do Canindé – Rua Comendador Nestor Pereira, 33, em São Paulo. Amanhã, a partir das 14h. Ingressos: R$ 100 a R$ 240 (www.clubedoingresso.com).