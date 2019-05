Arte para celebrar as mães

Vinícius Castelli



10/05/2019 | 07:49



Celebrar as mães vale para o ano todo. E quem quiser se antecipar, já pode contar com agenda programada na região e na Capital. Hoje, por exemplo, em São Bernardo, no Golden Square Shopping (Av.Kennedy, 700), se apresenta, a partir das 19h, grupo de coro formado por alunos do Colégio Paraíso, no palco localizado na praça de alimentação. A participação é gratuita.

Amanhã uma das opções é no Teatro Mario Amato, do Sesi São Bernardo (Rua Vitória Médice Ramos, 330), com show do grupo BGirls, às 20h, que apresenta o espetáculo Beatles Por Elas. No palco, Aline Ali e Bruna Neves, Le Jou e Yara Oliveira fazem releituras de temas como Dear Prudence, Lovely Rita, Eleanor Rigby e Lucy In The Sky With Diamonds. A entrada é grátis, mas é necessário fazer reserva por meio do site www.sesisp.org.br/meu-sesi e apresentar protocolo de reserva impresso ou no celular.

Em Diadema, também no Sesi (Rua Porto Príncipe, 117), a agenda fica por conta do espetáculo de teatro de bonecos A Vida Secreta das Fraldas. A apresentação está marcada para amanhã, no período matutino, às 11h.

A obra conta a história de uma mulher que se entrega de corpo e alma às tarefas diárias de arrumar, lavar e passar. Mas um certo dia, em uma lavanderia, ela deixa o mundo real por alguns minutos e cria um universo imaginário em que as fraldas de pano viram seres capazes de contar suas próprias histórias. A participação é gratuita e as reservas devem ser realizadas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi e apresentadas no local do espetáculo.

Ribeirão Pires não fica de fora. Amanhã, às 19h, realiza o projeto Bailando na Praça, com show de Jorge Duaik, na Vila do Doce (Rua Boa Vista). Grátis.

Na Capital a opção é no Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112). O espaço oferece programação especial que conta com exibição de filmes da cineasta tcheca Vera Chytilová. Amanhã, a partir das 14h30, é a vez de Calamidade, seguido de A Herança (16h30) e Momentos Agradáveis (19h). A mostra segue domingo e os bilhetes custam de R$ 5 a R$ 10.

Para quem gosta de teatro, o espaço exibe amanhã (20h) e domingo (18h) o espetáculo O Pirotécnico Zacarias – Murilo Rubião 100 Anos, montagem do renomado grupo Giramundo. As entradas custam de R$ 15 a R$ 30.

Canal Bis e Telecine têm programações especiais

Na TV também há programação para comemorar o Dia das Mães. Domingo o Canal Bis apresenta, às 18h, a opção é Versões – Daniel Canta Roberto Carlos, seguido por show de Caetano Veloso e Gilberto Gil, às 19h. A grade especial vai até 22h.

Já o Telecine preparou playlist (www.telecineplay.com.br) com vários filmes, como Mamãe, Voltei! (foto) para celebrar a data.