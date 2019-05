Carros, acessórios e roupas: veja sugestões de presentes para o Dia das Mães 2019

Foto: Divulgação Blusa Dynamic da BMW Motorrad. Preço sugerido: R$ 290

Foto: Divulgação Blusão Roadster da BMW Motorrad. Preço sugerido: R$ 329

Foto: Divulgação Bolsa de mão de couro da BMW. Preço sugerido: R$ 798

Foto: Divulgação Relógio de pulso BMW Day Date. Preço sugerido: R$ 1.319

Foto: Divulgação Jaqueta feminina da BMW. Preço sugerido: R$ 744

Foto: Divulgação Jaqueta Roadster BMW Motorrad. Preço Sugerido: R$ 940

Foto: Divulgação Camisa polo BMW Motorrad. Preço sugerido: R$ 184

Foto: Divulgação Colete Dynamic da BMW Motorrad. Preço sugerido: R$ 429

Foto: Divulgação Camisa xadrez da Harley-Davidson

Foto: Divulgação Colete de couro Fawnridge Leather Vest da Harley Davidson

Foto: Divulgação Luvas de pilotagem à prova d'água Joeve Thinsulate Touchscreen da Harley-Davidson

Foto: Divulgação Jaqueta Vintage Washed Casual da Harley-Davidson

Foto: Divulgação Jaqueta Winona Riding da Harley-Davidson

Foto: Divulgação Infusor de chá Mini Tea Maker. Preço sugerido: R$ 195

Foto: Divulgação Óculos de sol Mini Panto. Preço sugerido: R$ 1.021

Foto: Divulgação Central multimídia Pioner MVH-G218BR

Foto: Divulgação Som Pioner MVH-S218BT

Foto: Divulgação Alto-falante Pioner TS-1760BR

Foto: Divulgação Carros: se sua mãe precisa trocar o possante e está de olho em um compacto, o Chevrolet Onix pode ser um bom negócio. Modelo mais vendido do Brasil, é um modelo confiável, com manutenção simples e com boa revenda

Foto: Divulgação A Chevrolet Spin é uma das poucas minivans que restaram no Brasil, e pode ter até sete lugares. Se sua mãe busca um modelo familiar, ela pode ser uma boa opção

Foto: Divulgação O Jeep Renegade é um dos SUVs mais vendidos do Brasil e pode ser equipado com motor 2.0 diesel e tração 4x4, fatores que podem agradar as mães que gostam de desafios off-road

Foto: Divulgação O Honda HR-V acabou de receber a motorização 1.5 turbo de 173 cv, que é exclusivo para a versão Touring, a mais completa. Sendo assim, é uma opção para quem quer um utilitário mais potente

Foto: Divulgação Modelo mais vendido da categoria há anos, o Toyota Corolla é uma boa opção entre os sedãs médios

Foto: Divulgação Compacto e descolado, o Mini Cooper S pode agradar quem busca um modelo diferenciado

Foto: Divulgação Esportivo e com câmbio manual, o Honda Civic Si é uma opção para as mães que gostam de carros com um tempero a mais

Foto: Divulgação Moderno, o Mercedes-Benz Classe A de nova geração é uma opção para as mães tecnológicas

Foto: Divulgação Se uma picape é o desejo de sua mãe, pense em uma Volkswagen Amarok V6. Além de todos os atributos de um utilitário e vocação off-road, ela é a mais potente da categoria, com 225 cv

Foto: Divulgação Para as mães que curtem um muscle-car, o Ford Mustang pode agradar

Foto; Divulgação Se a ideia é ter um muscle-car conversível, o Chevrolet Camaro é o único muscle-car com esse requisito no mercado brasileiro

Foto: Divulgação SUV grande, espaçoso e luxuoso, o Volvo XC90 também merece estar na lista

Foto: Divulgação Entre os esportivos, o Porsche 911 é um dos que tem a melhor relação custo-benefício