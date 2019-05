Nome e data de aniversário: 95% dos brasileiros estão usando senhas fracas, diz pesquisa

Os brasileiros não protegem adequadamente suas contas online. A informação foi revelada por uma pesquisa online* da empresa de segurança Avast. De acordo com o estudo, 95% das pessoas não usam números, caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas ao criar senhas. Também não criam passwords com menos 10 caracteres.

De acordo com a empresa de segurança, mais metade dos brasileiros (51%) usa a mesma senha para proteger várias contas, colocando-as em risco de serem violadas. Além disso, os entrevistados revelaram incluir dados pessoais em suas senhas, informações que podem ser encontradas em suas contas nas mídias sociais e podem ser usadas por cibercriminosos para violar as senhas.

Raio-X da Pesquisa



Os itens mais comuns em senhas de usuários, de acordo com a pesquisa da Avast:

– Seu nome ou o nome de um membro da família (23%)

– Seu aniversário (14%)

– Palavras relacionadas ao seu hobby (9%)

– O nome do seu animal de estimação (8%)

– O nome do seu livro ou filme favorito (6%)

– Nomes de celebridades (5%)

– O nome do site, no qual usa a senha (4%)

– Dados do endereço residencial (3%)