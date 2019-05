Conmebol troca Lima por Assunção como sede da final da Copa Sul-Americana

09/05/2019 | 13:55



A Conmebol anunciou nesta quinta-feira, por decisão de seu Conselho, que a final única da edição de 2019 da Copa Sul-Americana teve o seu local alterado. Inicialmente marcada para o estádio Nacional de Lima, capital do Peru, o duelo decisivo da competição será realizado agora no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, no dia 9 de novembro.

De acordo com a entidade sul-americana, a decisão pela mudança foi tomada depois de uma análise por parte dos membros do Conselho tendo em conta questões de organização que facilitarão o sucesso da final em partida única.

"A Final Única será disputada em um estádio selecionado única e exclusivamente pela Conmebol, com antecipação e de acordo com requerimentos específicos", disse um trecho do regulamento da competição, que permite a mudança de sede a exatamente seis meses da partida sem qualquer prejuízo técnico ou comercial - ainda não há chaveamento definido, nem venda de ingressos e nem nada que estimulasse a compra de passagens, por exemplo, para a capital peruana.

Nesta segunda-feira será realizado o sorteio do chaveamento da Copa Sul-Americana a partir da segunda fase até a final. São 32 times na disputa, entre eles quatro clubes brasileiros: Corinthians, Botafogo e Fluminense, que passarem pela primeira fase, e o Atlético-MG, terceiro colocado de seu grupo na Copa Libertadores. Outros três times do País foram eliminados na primeira fase: Santos, Bahia e Chapecoense.

A final da Copa Sul-Americana não é o primeiro evento esportivo que o Peru perde. No início deste ano, a Fifa decidiu tirar do país o Mundial Sub-17 e entregá-lo ao Brasil porque a Federação Peruana de Futebol (FPF, na sigla em espanhol) não conseguiu atender a totalidade de requisitos solicitados pela entidade que comanda o futebol mundial.

Em 2019, a Copa Libertadores também será decidida pela primeira em final com jogo único. A sede será Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro.