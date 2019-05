Faby Monarca fala sobre comparações com Nadja Pessoa: - Nem de longe me pareço com ela

09/05/2019 | 13:09



Faby Monarca pode ter deixado a casa do Power Couple Brasil com o seu marido, Enrico, mas as polêmicas que ela criou durante o confinamento continuam a acompanhando aqui fora! O casal participante do reality show foi convidado do programa Hoje Em Dia, exibido na última quarta-feira, dia 8, Faby desceu o verbo nos seus ex-companheiros de programa, além de ter feito a sincerona ao falar sobre as comparações que os internautas estão fazendo dela com Nadja.

O programa começou relembrando como o casal foi parar na DR e também exibiu o que ela disse após ter sido indicada para deixar a competição:

- Eu não vim aqui para puxar o saco de ninguém, eu vim para jogar. Talvez porque eu não fiquei puxando o saco deles [de André Coelho e Clara, o casal Power Couple] como outros casais ficaram para não irem para a DR. Pode ser que por isso nós fomos o alvo hoje.

Depois disso, Faby foi questionada por Ticiane Pinheiro sobre o porquê não ter se mostrado autêntica na competição, e então declarou o seguinte:

- Autêntica eu fui na competição. O tempo todo. O que eu não fui foi explosiva, que eu sou. O Enrico me segurava bastante. Desde o primeiro dia eu já via falsidade naquela casa. Aqui de fora a gente sempre falava: 'Nossa que exagero!' 'Por que estão gritando?' 'Por que estão chorando?' Só quem está lá e passa o dia a dia com outras pessoas sabe como é.

Sobre essa falsidade, ela declarou que se estivesse na casa iria mostrar para todo mundo que a máscara tinha que cair:

- Quando eles ganharam a prova, de repente eles ficaram sendo o casal queridinho do lugar. Antes, as pessoas nem chegavam perto. [Depois], aonde eles estavam, era surreal a cena que eu via, tinha bolinhos de pessoas ao redor deles, por interesse. Aquilo me deixava em um nervo...

Ela continuou dizendo:

- O André e a Drica [Marinho] são muito puxa sacos. O André com aquele teatrinho de ficar fazendo graça toda hora, nem graça tinha mais. A Drica, depois que ganhou aquele poder, ficava sambando na frente deles o tempo todo para querer aparecer. São coisas que eu não consigo entender o porquê disso.

Sem papas na língua, ela alfinetou até mesmo os internautas:

- Eu quero deixar bem claro porque eu sei que tem muita gente assistindo: Eu não sou a Nadja, eu nunca quis ser a Nadja, admiro a passagem da Nadja na Fazenda, mas nem de longe eu quero ser ela porque eu a acho sensível e eu não sou sensível, eu sou forte. Eu nunca quis parecer ser a Nadja. Isso já está me incomodando. Não é porque nós duas gostamos da verdade que eu quero ser ela. Nem de longe eu pareço a Nadja.

Tenso, né? O que será que essa história vai render?