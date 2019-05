Príncipe Harry se despede de Meghan Markle e o filho para participar de evento na Holanda

09/05/2019 | 13:09



Príncipe Harry já voltou aos seus compromissos reais após o nascimento de seu primeiro filho com Meghan Markle, Archie Harrison! Segundo informações do site norte-americano People, o duque de Sussex chegou à Holanda na manhã desta quinta-feira, dia 9, para a próxima etapa do Invictus Games, um evento paraolímpico para veteranos e membros das forças armadas que foram feridos.

Harry passou a manhã aprendendo sobre os preparativos do evento, além de ter conversado com as famílias dos participantes e envolvidos. Ele também tentou brincar de tiro ao alvo e até lançou uma flecha bem próxima ao alvo, recebendo os parabéns e um aperto de mão pelo seu esforço.

Vale citar que o príncipe já havia mudado alguns de seus planos de viagem por conta do nascimento de Archie. Harry deveria ter ido para Amsterdã na última quarta-feira, dia 8, mas ficou ao lado da esposa e de seu filho recém-nascido.