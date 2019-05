'Presidente já colocou bem: é página virada', diz Mourão sobre Olavo de Carvalho

09/05/2019 | 13:00



O vice-presidente Hamilton Mourão evitou tecer críticas ao escritor Olavo de Carvalho, que tem tido nos últimos dias embates com a ala militar do governo de Jair Bolsonaro. "Essa questão do Olavo, o presidente já colocou muito claro. É página virada. Essas questões que coloquei aqui para vocês são muito mais importantes do que essa discussão paroquial", disse Mourão, nesta quinta-feira, 9, a jornalistas, após participar de palestra a empresários em Belo Horizonte.

Mourão defendeu ainda a aprovação da reforma da Previdência para estimular o crescimento econômico do País. "O País está patinando e nós temos por dever e obrigação reunir todos os esforços para reverter essa situação", disse. "A nova Previdência é uma responsabilidade de nós mais velhos com para a juventude no Brasil tenha futuro."

A palestra, intitulada "Conjuntura e Perspectivas Político-Econômicas do Brasil", foi fechada à imprensa.