Ronaldo Fenômeno elogia intensidade do Liverpool em semi: 'Engoliram o Barcelona'

09/05/2019 | 12:09



Um dos maiores jogadores da história do futebol, Ronaldo Fenômeno se mostrou impressionado com a virada histórica do Liverpool sobre o Barcelona, na última terça-feira, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O ex-jogador brasileiro deu méritos ao clube inglês pela classificação à decisão diante do Tottenham com a goleada por 4 a 0, revertendo a derrota por 3 a 0 sofrida na Espanha.

"A intensidade do Liverpool não foi uma surpresa, mas faltou um pouco de sorte ao Barcelona. A ida foi um jogaço, com atuação de gala do Messi, mas na volta o Liverpool engoliu o Barcelona com intensidade, vontade e pontaria", afirmou o ex-atacante de 42 anos, que hoje é presidente do Valladolid, clube da primeira divisão da Espanha.

Sobre o Barcelona, time no qual jogou na temporada 1996/1997, Ronaldo defendeu o compatriota Philippe Coutinho e o técnico Ernesto Valverde da críticas que vêm sofrendo e, apesar de rasgar elogios a Messi, disse que é injusto creditar apenas ao argentino todas as vitórias do campeão espanhol.

"O Barcelona tem um timaço, conta com o melhor jogador do mundo, que é Messi. Mas outro dia ouvi que quando o Barça perde, perdem Valverde, Coutinho? mas não Messi. E quando ganha, ganha o Barcelona de Messi. É uma injustiça tremenda com todos os jogadores e comissão técnica", disse Ronaldo, durante evento de um de seus patrocinadores em Madri.

O brasileiro também fez comentários sobre Neymar, especialmente sobre rumores de sua ida ao Real Madrid. Segundo o craque, ele deve ficar no Paris Saint-Germain. "Isso já se arrasta há vários anos, há rumores, mas não creio que haja nada concreto. Neymar é um jogador incrível, extraordinário, qualquer um gostaria de tê-lo. Mas pelo que vejo, não está no mercado", comentou.

Ronaldo também defendeu Neymar das críticas. "Também fui muito criticado por vários motivos, a maioria das vezes injustamente. O futebol é assim. Neymar é um menino inteligente, que tem muita vontade de voltar a ter continuidade. Creio que as críticas a ele foram injustas, mas creio que ele dará a volta por cima e dará alegrias a todo o mundo do futebol", completou.