Qualificar o debate

09/05/2019 | 11:35



É preocupante a instabilidade emocional de alguns integrantes do governo federal, ou de sua entourage, quando submetidos a alta pressão. O bate-boca tem se tornado marca registrada da equipe do presidente Jair Bolsonaro (PSL), a demonstrar necessidade imperiosa de se buscar o equilíbrio. O grito, a algazarra, o diversionismo são armas da oposição, às quais o governo não pode sucumbir caso pretenda entregar as reformas estruturais que prometeu ao eleitor na campanha.

Mais uma vez, o ministro Paulo Guedes se rendeu ontem à estratégia orquestrada pelos adversários da reforma da Previdência. Em audiência na Câmara Federal, onde tinha oportunidade ímpar de explicar didaticamente como a alteração das regras do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) seria benéfica para o Brasil, ele partiu para o enfrentamento verbal, para a felicidade dos parlamentares de oposição. Assim, boa parte do espaço de repercussão do evento acabou ocupada pelo quiproquó.

Foi exatamente a repetição de estratagema já empregado pela oposição com absoluto sucesso em audiência semelhante ocorrida no mês passado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). O saldo foi decepcionante para o governo, já que os dados técnicos apresentados pelo ministro na oportunidade, que poderiam servir para que a opinião pública passasse a endossar a necessidade da reforma, perderam-se na onda causada pela grosseria do deputado Zeca Dirceu (PT-PR), que provocou o encerramento da sessão ao se referir a Guedes como ‘tchutchuca’.

O governo está perdendo o jogo para a oposição, mais preocupada em inviabilizar a administração de Bolsonaro do que em mudar o País. Se quiser reverter o placar, precisará de mais serenidade. Não se pode deixar a calma de lado e ceder às provocações dos adversários, pois é exatamente o que eles querem. O futuro do Brasil depende da reforma da Previdência. Exatamente por isso, a discussão precisa ser baseada em dados técnicos, disponibilizados de forma clara e didática. Não de histrionismo e baixaria. É preciso qualificar o debate.