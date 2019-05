Jurerê Internacional: almoço e hospedagem para o Dia das Mães

Redação



09/05/2019 | 10:18

Para quem busca opções diferentes e criativas para celebrar o segundo domingo de maio, a dica é curtir uma hospedagem para o Dia das Mães no IL Campanario Villaggio Resort ou no Jurerê Beach Village, com direito a um almoço comemorativo à data nos restaurantes dos dois hotéis, que são abertos ao público e estarão com cardápio especial para a data.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Hospedagem para o Dia das Mães

Divulgação Vista do hotel em Jurerê

Tanto no IL Campanario quanto no Jurerê Beach Village a mãe não paga a hospedagem, se tiver acompanhada de um pagante e ficar no hotel no mínimo duas noites, de 10 a 12 de maio. Os pacotes incluem café da manhã e o almoço do Dia das Mães.

No IL Campanario haverá visita guiada à Fortaleza de São José da Ponta Grossa no sábado e no Jurerê Beach Village serão oferecidos os jantares de sexta-feira e sábado.

Serviços

IL Campanario Villaggio Resort

Data: 10 a 12 de maio

Inclusos: café da manhã, brunch Dia das Mães e visita à Fortaleza de São José da Ponta Grossa

Hotel Jurerê Beach Village

Data: 10 a 12 de maio

Inclusos: café da manhã, jantar na sexta-feira e no sábado, almoço de domingo

Almoço no Dia das Mães

Divulgação Almoço de Dia das Mães em Jurerê

Já para aqueles que pretendem celebrar a data com um almoço especial, o Restaurante La Fontana, que fica no IL Campanario, aposta na diversificação do brunch no dia 12 de maio.

Haverá quatro estações: café da manhã, entrada, com saladas, frios e ostras, quente com petiscos e pratos principais, e nove opções de sobremesas.

Serão cerca de 50 pratos que levam a assinatura do chef Rafael Campagnolo. Destaque para os pratos à base de ostras, filé mignon, camarão, salmão, chester e costela suína, além de massas e molhos.

Já o Restaurante Z’ Perry, que fica no Hotel Jurerê Beach Village, terá buffet com saladas e pratos principais, com menu à base de carnes nobres como mignon e salmão, além de diversas massas, molhos e outros acompanhamentos.

Destaque para o festival de ostras, com cinco tipos de preparo (bafo, vinagrete, natura, gratinada e Z’Perry). E para quem não perde um docinho, haverá várias opções de sobremesas.

Serviços

Restaurante La Fontana

Cardápio: brunch com cerca de 50 opções de comidas e bebidas

Valor: R$ 74,00 + 10%

Restaurante Z’ Perry

Cardápio: buffet especial com festival de ostras

Valor: R$ 60,00 + 10%, sem bebidas inclusas, ou R$ 150,00 com bebidas não alcoólicas, incluída apenas uma espumante francesa

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Os destinos naturais mais lindos do Brasil contam com opções variadas, desde chapadas a praias espelhadas por diversos estados. Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.