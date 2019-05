Acidente entre ônibus e moto deixa mãe e filha feridas em Santo André

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



09/05/2019 | 09:49



Um acidente entre um ônibus e uma moto na altura do número 2.555 da Avenida Valentim Magalhães, em Santo André, deixou mãe e filha feridas por volta das 8h desta quinta-feira.

Com a colisão, a moto foi parar embaixo do ônibus de turismo e o local precisou ser interditado pelo departamento de trânsito. Segundo informações de testemunhas, os dois veículos estavam parados no semáforo para entrar na Avenida. Quando o farol abriu, o ônibus avançou e bateu de lado na moto, derrubando as duas ocupantes.

As vítima foram socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo uma delas em estado grave, com possível fratura na bacia, para o Hospital Esdual Mário Covas, e a outra para o CHM (Centro Hospitalar Municipal). Não há informações sobre seu estado de saúde.

O nome das vítimas não foi divulgado. O caso será registrado no 6º DP (Vila Mazzei).