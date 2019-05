HyperX lança seu primeiro microfone no mercado brasileiro

Da Redação, com assessoria



09/05/2019 | 08:48

A HyperX lançou no Brasil o HyperX Quadcast, um microfone de alta qualidade sonora para facilitar e turbinar as gravações e transmissões de streamers, casters, podcasters e influenciadores digitais. O primeiro microfone da HyperX é compatível com PCs/Windows, MAC e PlayStation 4 e chega ao Brasil nesta sexta-feira (10) pelo preço sugerido de R$ 899,90.

Capaz de capturar som nítido e cristalino, o Quadcast vem com pop filter que reduz ruídos do ambiente, suporte shock mount anti-vibração para amortecer sons percussivos, função tap to mute, que permite ao usuário ativar o modo ‘mudo’ a partir de um simples toque, além de indicador de LED que mostra se o microfone está ativo. Além disso, o Quadcast conta com quatro padrões polares selecionáveis (estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional), um prático controle de ganho de áudio para ajuste rápido da sensibilidade do microfone, um suporte de tamanho ajustável e entrada integrada para fone de ouvido.

Características e especificações técnicas do microfone HyperX Quadcast:

– Consumo de Energia: 5V 125mA

– Amostra/ bit rate: 48kHz/16-bit

– Elemento: microfone condensador Electret

– Tipo: três condensadores de 14mm

– Padrão Polar: estéreo, omnidirecional, cardioide, bidirecional

– Resposta de frequência: 20Hz–20kHz

– Sensibilidade: -36dBV (1V/Pa, a 1kHz)

– Comprimento do Cabo: 3m

O Quadcast tem dois anos de garantia, suporte técnico local gratuito e certificação Discord e TeamSpeak. Mais informações sobre a HyperX e seus produtos estão disponíveis em www.hyperxgaming.com/br.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga