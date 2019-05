Dívida de precatórios do Semasa corre risco de subir em R$ 1 bi

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



09/05/2019 | 07:54



Mesmo diante de negociações com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para conceder os serviços de distribuição de água e esgoto da cidade, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), sustentou que o Paço vive iminência do aumento do montante de precatórios do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). “Já foi julgada (recentemente) outra ação no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), com valor de R$ 980 milhões”, pontuou. A autarquia já tem R$ 400 milhões de dívida judicial consolidada, além dos R$ 3,4 bilhões do total do estoque de débitos atrelados à empresa paulista.

A Sabesp impetrou seis ações contra o Semasa devido ao pagamento de valor incompleto da tarifa cobrada pela venda do metro cúbico da água no atacado. Essa decisão política de quitação abaixo do índice foi iniciada na década de 1990, pelo prefeito Celso Daniel (PT, morto em 2002), e a dívida se arrasta e cresce desde então, com acréscimo de multa e juros.

“Podemos ter, portanto, mais quase R$ 1 bilhão (de passivo de precatórios). Isso levaria o Semasa ao abismo. Queremos salvar a autarquia”, disse o tucano, referindo-se ao projeto encaminhado de gestão compartilhada com a Sabesp. O processo ainda tramita na Justiça, com recursos interpostos pela administração municipal, mas a cidade corre risco de revés transitado em julgado, o que pode ocasionar pedido de sequestro judicial dos valores.

Depois de assinar protocolo de intenções junto à Sabesp em março, o Paço enviou na terça-feira matéria ao Legislativo em que pede autorização para firmar acordo com a companhia estadual. O texto abrange que o contrato de concessão de parte dos serviços do Semasa fica válido pelo prazo de 40 anos. Registra também que, com o aval, haverá suspensão dos pagamentos da dívida bilionária e que o valor da dívida será “progressivamente abatido” durante a execução do convênio.

Não há data agendada para votação da matéria, embora, frente à urgência descrita no texto, existe prazo de 45 dias para entrar em apreciação no plenário. Líder do governo na Câmara, o vereador Fábio Lopes (Cidadania) frisou que esses R$ 980 milhões “podem ser confiscados” do erário. “Esse projeto tem como um dos objetivos sinalizar ao Judiciário que estamos resolvendo esse problema e garantir que não tenhamos penhora nas contas. O que inviabilizaria a gestão da nossa cidade”, avaliou.

O Diário mostrou no domingo que, com o passivo vultoso, o Semasa deixou de fazer investimento de peso nos 20 últimos anos na modernização da rede de distribuição, situação que contribui para o prejuízo de 42% de perda do volume de água adquirida. O governo tucano estima que a partir do convênio a Sabesp possa investir entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões na rede. “Com a recuperação da capacidade de investimento na rede queremos resolver de forma definitiva o problema da falta d’água.”