‘Uma das sensações mais marcantes da vida’

Bruna Knaffls Reis

Especial para o Diário



09/05/2019 | 07:23





“Viajar com minha mãe, Eliana, é simplesmente uma aventura. Ela me acompanha e abraça todos os meus sonhos. A viagem mais memorável foi a que fizemos à Argentina e ao Chile, em que visitamos Patagônia e Bariloche de um jeito emocionante. Sem dúvida foi a viagem mais aventureira que nós fizemos. Fomos de Bariloche, na Argentina, até a Patagônia, no Chile, de rafting. Foi sensacional. Nós também voamos de parapente numa cidade chamada El Bolsón. Foi simplesmente inesquecível, saltar juntas e, lá do alto, olhar para o lado e ver minha mãe, foi uma das sensações mais marcantes da minha vida. Inclusive, já estamos pensando na próxima aventura, em Boituva, no Interior, para procurar os melhores ventos e saltar de paraquedas.

Nós também já viajamos para muitos outros lugares especiais, como os Estados Unidos, onde realizamos o sonho de conhecer o Mickey, na Disney, e nos divertimos em todas as montanhas russas que pudemos nos parques de Orlando. Também aproveitamos para tomar sol nas praias de mar azul de Miami. Dentro do Brasil já fomos a Ilhabela, Campinas e Campos do Jordão. Seja onde for, ela é a minha melhor amiga e companheira de todas as horas.”

