É tudo pertinho

Lorena S. Ávila

Especial para o Diário



09/05/2019 | 07:27



Seja por questões financeiras ou simplesmente por falta de tempo e planejamento, não é todo mundo que pode viajar para outro Estado ou País, mas isso não significa que não seja possível fazer do Dia das Mães, celebrado no domingo, uma data especial e memorável sem percorrer longas distâncias. São Paulo, pertinho do Grande ABC, dispõe de diversas atrações para aproveitar para passear no fim de semana, para diversos bolsos e também agradar todos os tipos de mãe.

A clássica vai adorar conferir exposição inédita da Tarsila do Amaral, que acontece no Masp, na Avenida Paulista, ou assistir a um concerto de orquestra sinfônica na Sala São Paulo e no Theatro Municipal. Entre as atrações, estão um recital de canto lírico e também a apresentação do coral de jovens.

A mãe moderna vai curtir passeio pelo Farol Santander, no Centro de São Paulo, que reserva um dos mirantes mais visitados da cidade, é a escolha certa. À noite, é possível dar uma passada no Blue Note, conceituado bar de Jazz de Nova York recém-inaugurado no Conjunto Nacional.

A aventureira vai curtir andar de bike pelas ruas, visitar o pico do Jaraguá ou viver a experiência de jantar nas alturas, já que o Dinner in The Sky está em temporada na cidade e conta com vista para a Ponte Estaiada.

Para a religiosa, a opção é visitar o Templo Zu Lai, maior mosteiro budista da América Latina, que fica em Cotia, e aproveitar para meditar e curtir a natureza, ou o Templo de Salomão, construção bíblica situado no Brás, onde há réplica do Tabernáculo de Moisés. As pessoas podem orar no local e emergir na história.

CULTURAL - Para a mãe caseira, a programação é ainda mais variada, dá para escolher entre ir a um cinema de rua, como o Cine Belas Artes, ou o Itaú Cultural, e aproveitar para comer em um dos restaurantes do entorno da Avenida Paulista. Outra sugestão é assistir a uma peça de teatro, como o musical Sunset Boulevard, que está em cartaz no Teatro Santander. Mas o mais legal é aproveitar para curtir o dia em família.