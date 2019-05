Sob medida para as mães

Lorena S. Ávila

09/05/2019 | 07:28



O Dia das Mães é neste domingo e, com ele, surge grande questão: como presenteá-la? Parece que nada está à altura delas, que tudo o que o mundo oferece é pouco para as mulheres que dedicaram a vida a cuidar dos filhos e garantir seu bem-estar. Mas se existe forma especial de fazê-las feliz é pensar em uma viagem sob medida para elas – não há nada melhor do que passar alguns dias em lugares onde poderão fugir da rotina e relaxar, e melhor ainda se for na companhia de seus rebentos.

Pesquisa realizada pelo EGM (Estudo Geral de Meios), da Ipsos Connect, mostra que 32,7% das mães brasileiras têm o desejo de fazer uma viagem pelo País ou para o Exterior. Ao todo, quase 13 mil entrevistadas revelaram ter esse sonho. Bem, o pedido delas é uma ordem, não é mesmo? Pensando nisso, o Diário pesquisou destinos mais procurados por filhos que querem fazer uma viagem dos sonhos com a mãe.

E como cada uma delas é única e especial, separamos os estilos de passeios que mais combinam com a sua mãe. Há opções nacionais, internacionais e cheias de ideias para quem não quer sair da cidade e não pode gastar muito. Afinal, o mais importante neste dia é estar presente e se divertir com sua mãe, não importa onde estejam.

Da América do Norte à América Latina, da Europa à Ásia, descubra o lugar que mais irá surpreender sua mãe nessa jornada. A equipe de reportagem realizou simulação de valores de pacotes com passagem e hospedagem nos sites Decolar.com, Trip Advisor e CVC para conhecer 17 destinos, no período de seis dias e cinco noites, de 24 a 29 de maio. Confira ao as opções de acordo com o perfil de cada mãe.



Aventureira, aquela que não dispensa adrenalina

A sua mãe é do tipo louca por adrenalina? Se ela adora se aventurar por aí e desbravar o mundo, então os destinos que ela certamente vai amar conhecer são aqueles de tirar o fôlego (literalmente), como o Deserto do Atacama, no Chile, repleto de cenários surreais. Na paisagem árida, você e ela poderão desafiar os limites subindo o vulcão Láscar, que fica a 5.592 metros de altitude e guarda uma das vistas mais lindas do território. Também poderão apreciar o céu límpido com uma visão mágica da via láctea e curtir as estrelas e o frio, aproveitando o silêncio e a imensidão para refletir. Pacotes para duas pessoas visitarem San Pedro do Atacama, conforme o perfil da hospedagem, variam de R$ 3.970 a R$ 8.000.

Se ela não é fã de grandes escaladas, há sempre a opção de se divertir nos brinquedos épicos dos parques temáticos em Orlando, na Flórida. O passeio não vai apenas deixar sua mãe em êxtase, mas fará da viagem uma jornada encantada. Dá para aproveitar montanhas-russas como a radical Expedition Everest, no Disney Animal Kingdom, ou a assustadora Sheikra, no Busch Gardens. Os pacotes para duas pessoas visitarem Orlando vão de R$ 8.000 a R$ 11 mil, de acordo com o tipo de hospedagem.

Já para as mães ‘aventureiras lights’, que preferem curtir lugares diferenciados para se conectar com a natureza, há sempre a opção de viagens tranquilas, mas que mesmo assim evocam grande emoção. Como fazer um safari na África do Sul, momento perfeito para que vocês dois vejam de perto animais selvagens como leões, tigres, elefantes e girafas, entre outros, enquanto apreciam a cultura local e o contato com a natureza. Os pacotes para duas pessoas conhecerem a Cidade do Cabo, na África do Sul, onde é possível ir à Table Mountain fazendo trekking ou pelo teleférico, vão de R$ 4.000 a R$ 10 mil, conforme a hospedagem.

A última opção, mas não menos legal, é fazer um passeio de balão em Piracicaba, no Interior de São Paulo. Imagina você e sua mãe nas nuvens, aproveitando o calor e a paisagem em meio a um céu azul. Dá para ir de carro para a cidade, que fica a 176 quilômetros de Santo André, e aproveitar o trajeto de cerca de duas horas para escutar suas músicas favoritas. Os passeios oferecidos pelas empresas Trilha no Vento e Air Brasil Balonismo, vão de R$ 280 até R$ 360 por pessoa. Em uma dessas viagens sua mãe, com certeza, vai se sentir a mulher mais corajosa do planeta.

Clássica, que adora arte, cultura e boa comida

Se a sua mãe faz o tipo clássica e intelectual, ela deve adorar visitar cidades mais artísticas e refinadas, nas quais ela poderá tomar excelentes vinhos e passear por museus, além de curtir boa música e comprar itens com pegada ‘retrô’ para decorar a casa.

Em Buenos Aires, na Argentina, não faltam opções para que ela aproveite o ambiente cultural e absorva ao máximo conhecimento histórico local. Os passeios mais tradicionais são fazer um tour pela Casa Rosada, a sede da presidência, visitar o museu dedicado a Eva Péron, símbolo político do país, passear pela Av. 9 de Julho com a Corrientes, famosa por ter muitos teatros e estátuas de artistas, assistir uma ópera no Teatro Colón e apreciar o tango em um dos incontáveis bares e restaurantes da efervescente capital. Pacotes para duas pessoas de R$ 2.000 a R$ 4.000.

Mas se a mulher romântica que há nela falar mais alto, Veneza, na Itália, com certeza será o destino perfeito. Desde fazer o icônico passeio de gôndola pelo Grande Canal até saborear uma deliciosa pizza em um dos restaurantes nas vielas da Sereníssima. O gosto é se perder por elas e seus pequenos canais, apreciar a arquitetura local e visitar o Palácio Ducal, monumento político milenar da República de Veneza (que durou até 1797). Ela ainda pode comprar gravuras e pinturas na Casa del Tintoretto, local onde morou por muitos anos o famoso pintor Jacopo Robust. Para duas pessoas, pacotes de R$ 12 mil a R$ 25 mil.

Para o lado sofisticado e trés chic dela, opção é Paris, na França. Cidade imperdível para os apaixonados por artes plásticas, perfumes e antiguidades. Conhecer o Museu do Louvre, subir no topo da Torre Eiffel, fazer fotos instagramáveis na Champs-Élysées e no Arco do Triunfo são passeios clássicos para quem visita a cidade. Mas é ainda mais emocionante conhecer o histórico Palácio de Versalhes, lar da rainha Maria Antonieta, e apreciar a belíssima Giverny e os jardins que eram inspiração do pintor Claude Monet. Pacotes de R$10,9 mil a R$19,4 mil.

Já no Brasil, o cenário perfeito para aproveitar com tranquilidade os dias pode estar em Campos do Jordão, em São Paulo. A charmosa cidade na montanha, com ares de vila suíça, é excelente para andar de teleférico e aproveitar o mirante com vista para uma vasta paisagem verde, caminhar pelo parque Amantikir ou Horto Florestal, além de comer um delicioso fondue, ainda mais com a aproximação do clima frio. Há hospedagens de R$ 500 a 700.



Religiosa, que sempre é movida pela fé

Se a fé é o que move a sua mãe acima de tudo, e ela se mostra sempre interessada em conhecer novas religiões, então você poderá acompanhá-la em diversos retiros espirituais, lugares nos quais ela poderá refletir e se conectar com diversas crenças. Além de obter muito conhecimento.

A começar por Jerusalém, em Israel, berço de inúmeras histórias que passam pelo judaísmo e cristianismo, cenário de passagens bíblicas. Vocês podem visitar o Monte das Oliveiras, mirante para as grandes construções ancestrais, que oferece linda paisagem da cidade e das ruínas. A Igreja do Santo Sepulcro, local onde está o tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo, é destino certo para cristãos e curiosos. Já o Muro das Lamentações é parada obrigatória no roteiro de viagem, principalmente para quem deseja aprender mais sobre a história dos povos que habitam aquela região. Pacotes para duas pessoas partem de R$ 11.496.

Para ter contato com religiões mais diferentes da nossa cultura, sugestão é conhecer a Índia, berço do budismo e país de diversos locais sagrados, considerados pontos que concentram muitas energias, ideal para quem deseja refletir sobre a vida e a própria jornada. O destino propõe alimentação leve, sem carne, e é possível aproveitar para visitar o Taj Mahal, grande palácio construído para ser um túmulo, se purificar no Rio Ganges e desbravar santuários onde são cultuados os deuses indianos, como o Templo Jainista de Ranakpur, que possui arquitetura e decoração místicas. Com certeza, essa viagem será culturalmente enriquecedora. Pacotes para ir a Nova Délhi vão de R$ 10.548 a R$ 13 mil, para duas pessoas.

Para quem não quer sair do País e deseja entender melhor as religiões típicas, vale uma visita a Salvador, onde não se apreciam apenas belas praias e ótimas refeições com tempero baiano, mas é possível compreender a origem do candomblé, da umbanda visitando terreiros, para quem busca entender o universo dos orixás. Ainda é possível visitar igrejas e catedrais católicas, como a do Senhor do Bonfim e a da Terceira Ordem do Carmo. Para duas pessoas, pacotes vão de R$ 2.540 a R$ 4.000.



Moderna, aquela que sempre topa conhecer destinos cosmopolitas

Se a sua mãe é moderna e super antenada, não vai ser nada difícil arranjar uma viagem para fazer com ela. Fazer compras, visitar locais descolados e pontos que reúnem o melhor da moda, cinema, pop art e tecnologia. A começar por New York New York, destino favorito da matriarca cool. Ela vai amar assistir os icônicos musicais da Broadway, visitar os corredores do Metropolitam Museum of Art, apreciar a selva de pedra de Manhattan do topo do Empire State, ir a um jogo dos Yankees, sem contar passear pela frenética Times Square. São tantas as opções, que será difícil escolher a mais divertida. Para duas pessoas, há pacotes de R$ 12.146 a R$ 15.256.

Se o estilo dela for mais futurista, então Tóquio, no Japão, é a escolha perfeita. Além das atrações super diferentes, como os inúmeros cafés e bares que transformam o comum em extraordinário, as opções são futurísticas e autênticas. No Henn-na Hotel, todos os funcionários são robôs com diversos formatos, incluindo dinossauro. Já o Digital Art Museum garante cenário de ficção científica e experiência multissensorial com obras interativas. Um passeio por Tóquio é adentrar o mundo cyberpunk dos filmes e animes. Pacotes vão de R$ 10.990 a R$ 23.418.

Para a mãe que valoriza locais fabulosos, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, vai fazê-la se sentir em êxtase também. A cidade mescla beleza natural com arranha-céus modernos. Além das incontáveis praias, é possível passear de lancha e frequentar pubs e baladas que agitam a noite dos turistas, fazer refeição no restaurante flutuante Pharol Porto Cabral, passear pelo Barra Sul e visitar o parque Beto Carreiro World, que fica a cerca de 30 minutos do local. Pacotes variam entre R$ 1.840 e R$ 3.000.



Caseira, mas também quer passear

Muitas mães gostam mesmo é de tranquilidade e preferem não fugir muito da rotina, optando quase sempre por passeios que garantam boas horas de descanso, momento que geralmente usarão para fazer uma leitura, assistir a novela, conversar ou jogar baralho enquanto tomam um suco ou uma cervejinha. Estamos falando da mãe caseira, que quer se sentir em casa em todos os lugares.

Levando em consideração sua simplicidade, separamos para ela os destinos mais calmos e paradisíacos. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, ela poderá curtir as águas termais, fazer trilha para a cachoeira Véu das Noivas ou Sete Quedas, provar o melhor da culinária mineira e repousar em um dos inúmeros chalés da cidade. Pacotes para duas pessoas variam de R$ 1.350 a R$ 3.970.

Se ela for mais ‘praieira’, daquelas que adora tomar sol e banho de mar, e ainda prepara uma bolsa cheia de lanchinhos para não ter que sair da areia, então os destinos no Litoral Norte de São Paulo podem agradar. Como Juquehy, em São Sebastião, onde é possível fazer passeio de barco e, de quebra, visitar alguma ilha deserta na região, como a Ilha das Couves, Ilha das Alcatrazes ou o Montão do Trigo, que possuem águas cristalinas e cenário estonteante. Hospedagens vão de R$ 150 a R$ 1.000.

Se quiser destino encantador fora do País, e que diga muito a respeito das nossas origens, Lisboa, em Portugal, é ideal. Passear pela Praça do Comércio com vista para o Rio Tejo, caminhar pelas lojinhas da Rua Augusta e estender o passeio para o Chiado e o Bairro Alto são experiências inesquecíveis. Há pacotes para duas pessoas de R$ 9.170 a R$ 12 mil.