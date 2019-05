Uma boa notícia no retorno

Ademir Medici



09/05/2019 | 07:00



Memória retorna das férias com uma bela notícia: o Sindicato dos Químicos do ABC, fundado em 1938, promove duas belas ações para marcar os seus 80 anos de fundação e homenagear a categoria.

- Concurso de escultura, com premiações que podem chegar a R$ 14 mil.

- Concurso de redação, específico para sete escolas públicas do Grande ABC, uma para cada cidade, com premiações para alunos e estabelecimentos.

A iniciativa tem apoio de empresas do Polo Petroquímico, Instituto Tomie Ohtake, Instituto Acqua e do site Catraca Livre.

As empresas parceiras do Polo que participam são: Cabot, CBC, Braskem, Voss Automotive, Unipar, Chevron e Oxiteno.

Todas as informações estão no site www.80anos.quimicosabc.org.br.

Memória pretende acompanhar os concursos, divulgar os vencedores, cobrir a festa final e demonstrar às demais instituições este belo exemplo que parte dos Químicos.



HÁ 100 ANOS

Folheando os eventos de 100 anos atrás, neste período das nossas férias, Memória anotou alguns acontecimentos muito importantes. Por exemplo: o Dia do Trabalhador de 1919.

Sabem quem fez parte da organização dos festejos? Nem químicos, nem metalúrgicos, nem têxteis ou qualquer outra dessas categorias de vanguarda de hoje dia.

As celebrações foram em São Paulo, e entre os organizadores estava a União dos Canteiros de Ribeirão Pires.

Mal terminou a festa do 1º de maio, é uma greve geral irrompeu. Os trabalhadores lutavam pelas oito horas diárias de trabalho, salários idênticos entre homens e mulheres e proibição do trabalho aos menores de 14 anos.

Duas empresas de Santo André, a Kowarick e a Streiff, aceitaram as condições, para alegria dos trabalhadores. Estes, conquistas recebidas, permaneceram em greve, em solidariedade aos companheiros de outras fábricas, daqui e de centros industriais como São Paulo, Santos, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Rio Claro e São Carlos.

O fato doloroso foi a morte de Constantino Castellani, jovem trabalhador da Ipiranguinha, que levou um tiro de um soldado durante passeata em plena Rua Coronel Oliveira Lima. Cem anos da morte de Castellani, naquele dia 5 de maio de 1919.

Diário há 30 anos

Terça, 9 de maio de 1989 - ano 31, edição 7060



Manchete – Metalúrgicos danificam 50 automóveis; Autolatina (Ford e VW) demite mais 130, inclusive um dos baleados; CUT e Fiesp se reúnem sem acordo.

Nota – Há 30 anos, movimento sindical do Grande ABC voltava a ferver com mais uma greve geral.

Indústria – Grupo Eluma enxuga estrutura para voltar à vocação inicial.

São Bernardo – Exatos 834 membros da família Demarchi comemoram o centenário da vinda dos primeiros imigrantes para o Brasil: Nicola, Andréa, Giovanni e Matteo Demarchi.

Pergunta – Trinta anos depois, os Demarchi celebrarão seus 130 anos de São Bernardo? Novas gerações, não deixem esta festa terminar.



Interação com Facebook

Num país chamado Lisarb

Não sei se vocês já estiveram – ou ouviram falar – no Lisarb. É um país muito bonito, grande, impávido colosso, onde as coisas acontecem ao contrário.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 9 de maio de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Em 9 de maio de...

1919 – Concedida licença de um mês à professora Benedicta Ladeira, da Primeira Escola Mista da Estação Pilar, em São Bernardo.

Nota – Pilar (hoje Mauá) foi povoado, um bairro do atual Grande ABC, antes de sua elevação a distrito de paz e a município autônomo.

Internacional

- Do noticiário do Estadão: a conclusão do Tratado de Versalhes.

Nota – Foi um tratado de paz assinado pelas potências européias para encerrar oficialmente a Primeira Guerra Mundial, com a oposição da Alemanha.

- Do noticiário do Correio Paulistano: os americanos tentam atravessar o Atlântico num aeroplano.

1924 – Ata da Câmara de São Bernardo registra a inauguração da linha circular de bondes sobre trilhos em São Caetano da empresa imobiliária dos irmãos Pujol.

1949 – Companhia Telefônica Brasileira instala o primeiro telefone no II Subdistrito de Utinga, em Santo André, de Vicente Galluci, número 310.

1968 – Circula o primeiro Diário do Grande ABC, Dez anos após o lançamento do semanário News Seller.

1969 – Inaugurado oficialmente o Centro de Pesquisas e Engenharia da Ford-Willys, na Via Anchieta, em São Bernardo. O setor vinha funcionando desde outubro de 1968.



Santos do Dia

- São Jorge Preca

- Pacômio

- Gerôncio

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 9 de maio:



- No Paraná, Alto Paraíso, Nova Santa Bárbara e Santa Lúcia.

- Na Bahia, Arataca, Barro Alto, Buritirama, Capim Grosso, Filadélfia, Jaborandi, João Dourado, Jussari, Lapão, Maetinga, Nordestina, Pintadas, Rafael Jambeiro e Teixeira de Freitas

- No Rio Grande do Sul, Caseiros, Cidreira, Entre Rios do Sul, Imbé, Imigrante, Itacurubi, Ivorá, Lavras do Sul, Montauri, Nova Alvorada, Relvado, Saldanha Marinho, São João do Herval, Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tupandi, Vila Maria, Vista Alegre do Prata e Vista Gaúcha

- No Espírito Santo, Conceição do Castelo

- No Mato Grosso, Juína

- Em Goiás, Padre Bernardo

- No Sergipe, Riachão do Dantas

- No Rio Grande do Norte, Riacho da Cruz e Rodolfo Fernandes

- No Mato Grosso do Sul, Rio Negro

Fonte: IBGE

[/08.ASSINA_PE]