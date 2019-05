08/05/2019 | 20:08



O governo federal vai privatizar duas estatais ligadas à área de transporte público: a CBTU e a Trensurb. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) atua em Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal, e a Trensurb é responsável pelo metrô de superfície de Porto Alegre. No caso da CBTU, a empresa terá suas atividades separadas por cidade para que seja possível privatizá-las.

O anúncio foi feito após a primeira reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), na qual 59 novos projetos foram incluídos. Eles devem gerar R$ 1,6 trilhão em investimentos. Outros 46 já estavam na carteira do PPI. Agora, o PPI passa a contar com 105 projetos.