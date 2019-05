Do Dgabc.com.br



08/05/2019 | 19:43



O tempo volta a ficar firme nesta quinta-feira em todas as cidades do Grande ABC. O dia começa com bastante nuvens e possibilidade de névoa, mas ainda de manhã o Sol volta a aparecer e as temperaturas se elevam gradualmente.

A máxima prevista fica na casa dos 26°C e mínima com mínima de 15°C. Não há previsão de chuva e os ventos ficarão com intensidade fraca a moderada.