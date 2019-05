Água Santa confirma contratação do técnico Fernando Marchiori

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



08/05/2019



Conforme o Diário antecipou, Fernando Marchiori trocou o Santo André pelo Água Santa. A equipe de Diadema oficializou ontem a contratação do treinador de 39 anos até o fim do Estadual de 2020. Ele assume o Netuno na semana que vem, quando termina o curso para obter a Licença A da CBF, que acontece em Águas de Lindoia, no Interior.



Junto com Fernando chega toda a comissão técnica que trabalhou no Santo André no primeiro semestre, composta pelo preparador físico Hamilton Faria, o auxiliar Genilson França e o treinador de goleiros Felipe Silva.



O primeiro compromisso oficial de Marchiori será a Copa Paulista, que começa em junho. A estreia do Água Santa será contra o EC São Bernardo, no dia 23, no Estádio do Inamar.