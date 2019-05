Licitação do transporte em S.Bernardo é alvo de nova representação

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/05/2019 | 17:23



A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo também entrou com representação no TCE (Tribunal de Contas do Estado) contra a licitação para a concessão dos coletivos em São Bernardo. O certame está suspenso por determinação da Corte desde o dia 30, após o conselheiro Edgard Camargo Rodrigues acatar reclamação feita por empresa de Minas Gerais, que acusou restrição de concorrência na licitação.

Inicialmente, o TCE havia dado prazo de cinco dias úteis - venceria hoje - para que o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) apresentasse sua defesa ou modificasse os pontos do edital que foram questionados. Como o certame foi alvo de nova representação, o conselheiro esticou o prazo de defesa para o Paço: concedeu dez dias, a contar do novo despacho, publicado em 3 de maio.

A primeira representação foi impetrada pela firma F&B Transportadora Turística Ltda. A companhia reclamou de série de irregularidades na confecção das regras do certame. Entre elas, o conceito de definição do vencedor. Em vez de escolher a concorrente que oferecer menor valor de tarifa, como é a prática de mercado, a administração são-bernardense optou pelo critério de maior pagamento pela outorga onerosa, o que, em tese, beneficia grandes grupos do setor.

A Prefeitura de São Bernardo ainda não se manifestou sobre o assunto.