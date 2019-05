Grazi Massafera fala sobre ser mãe: - A minha vida mudou

08/05/2019 | 17:10



A atriz Grazi Massafera contou como sua vida se transformou com a maternidade. A global é mãe da pequena Sofia, de seis anos de idade, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond, e diz que se tornou uma mulher mais madura, focada e forte. Ela também comentou sobre o que acha importante na criação de uma criança. Ao O Globo ela começou dizendo o seguinte:

- Sempre tive tanta responsabilidade com esse momento divino na vida da mulher - que considero um milagre - que a minha vida mudou, minha carreira mudou, tudo mudou com a maternidade.

Ela ainda continua:

- Acho importante educarmos os nossos filhos com humanidade, fazer com que eles se coloquem no lugar do outro. Ter empatia.

Grazi participará da próxima novela das sete, Bom Sucesso, e diz ter características em comum com sua personagem. Ela interpretará a protagonista Paloma, uma mulher forte, batalhadora e muito sensível, como descreve a atriz.

Para tirar uma folga do ritmo de trabalho, Grazi faz ioga. A global começou a prática há seis meses, após emendar dois anos de trabalho sem folga e não conseguir mais desacelerar. Então, uma amiga de Grazi apresentou a prática para ela e a atriz amou.