Saiba o significado do nome do bebê de Meghan Markle, que já tinha sido previsto pelo filho de Kate Middleton; entenda!

Como você viu, Meghan Markle e príncipe Harry apresentaram ao mundo o seu primeiro filho na manhã desta quarta-feira, dia 8! As redes sociais da família real britânica ainda foram recheadas de fotos do pequeno, que também conheceu a sua bisavó, a rainha Elizabeth II, pela primeira vez. Momentos depois, o duque e a duquesa de Sussex anunciaram o nome do bebê: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. E essa escolha, que pode causar uma estranheza para muitos, tem na verdade um significado bastante especial.

Segundo informações do site norte-americano People, Archie é um apelido para Archibald, que significa genuíno, ousado e corajoso. Usar esse apelido como primeiro nome dá uma vibe mais norte-americana e casual, bem Meghan mesmo, sabe? Já o nome do meio do menino, Harrison, quer dizer literalmente son of Henry, ou seja, filho de Henry. Vale lembrar que o nome completo de príncipe Harry é Henry Charles Albert David.

Já o sobrenome Mountbatten-Windsor vem com todas as crianças descendentes da rainha Elizabeth e do príncipe Philip. Legal, né?

Archie já tinha sido previsto por filho de Kate Middleton

O príncipe George, primogênito de Kate Middleton e príncipe William, já sabia que o nome de seu primo seria Archie! Segundo informações do jornal The Sun, o príncipe estava ao lado de sua mãe na casa da rainha Elizabeth em janeiro deste ano quando começou a fazer carinho em um cachorro que apareceu por lá. O dog walker que levava o animalzinho perguntou qual era o nome de George. A resposta dele? 'Meu nome é Archie'.

Não se sabe o motivo do garoto ter dito isso, mas é uma baita de uma coincidência, né? Será que ele que deu a ideia do nome para os seus tios?