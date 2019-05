Carolina Dieckmann abre o jogo sobre polêmica com José Loreto: - Vão dizer que saio ilesa disso tudo

08/05/2019 | 17:10



As gravações de O Sétimo Guardião foram repletas de polêmicas, e a principal delas envolveu o fim do relacionamento entre José Loreto e Débora Nascimento. O ator teria traído a esposa, e muitos rumores surgiram sobre quem seria o pivô de sua separação. Dentre os nomes levantados, estavam Marina Ruy Barbosa e Carolina Dieckmann. A última foi apontada como affair de José depois de uma foto dos dois se abraçando cair na web e alguns internautas acharem que estava rolando algo a mais entre os dois.

Agora, Dieckmann decidiu falar sobre o assunto, em entrevista ao colunista Leo Dias na última terça-feira, dia 7.

- Vai ter muita gente que vai dizer que eu saio ilesa disso tudo, outros vão dizer que não. O que eu sei é que eu não tive nada a ver com nenhuma dessas polêmicas. Eu fiz muitos amigos. Não só fiz muitos amigos como termino a novela sem ter feito nenhum inimigo.

Ela também falou sobre a repercussão que o caso teve entre o público:

- Acho que é natural que a gente se interesse pela vida de quem está na televisão, pelos famosos. O tamanho de tudo que aconteceu nessa novela tem muito mais a ver com a expectativa que as pessoas têm em acompanhar uma história do que com a história em si. O que aconteceu no nosso trabalho acontece em qualquer meio. Mas, por sermos pessoas famosas e estarmos na mídia, se cria uma expectativa nas pessoas de saber como tudo vai se resolver.

O Sétimo Guardião está em sua reta final, e chega ao fim no dia 17 de maio.