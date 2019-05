Revelado o segredo da cintura tão fina de Kim Kardashian no Met Gala

08/05/2019 | 17:10



O Met Gala aconteceu na última segunda-feira, dia 6, e uma das celebridades mais bem vestidas e que chamou mais a atenção foi Kim Kardashian. A socialite deixou todos de queixo no chão quando apareceu com um vestido justíssimo de cintura super marcada. Na internet, as pessoas disseram que a famosa estava com o corpo daquele jeito porque havia feito cirurgias plásticas. Os boatos foram tantos que até a personal trainer de Kim a defendeu e disse que ela conseguiu aquela cintura com muito exercício.

Em vídeo para a Vogue, a empresária revelou o segredo de sua cintura fina. A verdade é que Kim estava usando um espartilho apertado e uma cinta compressora que ia até um pouco acima dos joelhos. A celebridade precisou da ajuda de três assistentes para colocar o vestido feito de silicone. E ainda mandou uma mensagem para Anna Wintour, editora da Vogue e organizadora do evento.

- Anna, se eu não sentar para jantar agora você sabe o porquê. Eu vou ficar andando e conversando, mas eu só posso sentar pela metade.

Como não podia sentar, ela teve que pedir uma van com barras para segurar, já que teve que ir de pé para o baile. Além de não poder sentar, a empresária teve de ficar mais de quatro horas sem poder ir ao banheiro. Isso foi um sufoco para ela, já que ela conta que fazer xixi é o seu tique nervoso.

Enquanto Kim já estava provando seu look, seu marido Kanye West ainda não sabia o que iria usar. Ela contou no vídeo de algo fofo que ele disse para ela. O rapper lembrou que no primeiro Met Gala que Kim foi ela era apenas sua convidada. Já esse ano, ela é a capa da revista e uma convidada especial, e dessa vez quem é o acompanhante é ele. Kim também comentou como sempre foi seu sonho participar do evento e que ela fica mais ansiosa para as edições do baile do que ficou para seu próprio casamento.

- Eu costumava sentar em casa, na minha cama, com o computador e olhando para as fotos de todo mundo. Eu sonhava em um dia estar no baile do Met e nem acreditava que isso pudesse acontecer. Então, ser a garota da capa, ir para o Met usando (Thierry) Mugler é honestamente meu maior sonho se tornando realidade.