Simaria explica por que se casou com um homem da Espanha e opina sobre homens brasileiros: - Muito vagabundos

08/05/2019 | 17:10



Simone e Simaria marcaram presença no Pânico, programa de rádio da Jovem Pan, e em determinado momento da entrevista, Simaria contou que gosta muito da Europa, principalmente Espanha e Portugal, por causa das paisagens e da culinária. Foi a deixa para que ela explicasse sua preferência por homens gringos, já que se casou com Vicente Escrig, que é da Espanha.

Em sua fala, ela aproveitou a deixa e explicou por qual motivo não se envolveria com homens brasileiros:

- Sem contar que o meu marido é espanhol. Desde pequena eu já falava: eu vou casar com um homem de fora do país. Vou casar com brasileiro, não. É porque falavam que os caras daqui eram muito vagabundos, bandidos. E eu dizia: eu não quero casar com um homem para ficar me botando chifre toda hora. Porque senão eu arranco logo a pingola dele.

Em seguida, ela elogia Vicente:

- Meu marido é da hora! O cara não pega no meu pé, eu uso roupa que eu quero, eu vou pra onde eu quero, eu falo com todo mundo, faço amizade com homem... meu marido é massa. E eu também não pego no pé dele, não tem essas coisas lá em casa. (...) Deus me deu o cara certinho.

E ainda explica:

- Eu tive um namorado aqui que era muito legal, mas eu ia na balada com ele e ele ficava me segurando. Eu queria matar aquele homem. Queria dar um soco nele. Eu tinha um ódio daquilo. Eu não gosto. Eu não gosto que fiquem pegando no meu pé. Eu odeio pressão, eu odeio que fiquem pegando no meu pé.

Simaria é casada com Vicente e, juntos, eles são pais de Giovanna e Pawel.