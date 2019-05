Longa critica pouco incentivo à Cultura

Richard Molina/Especial para o Diário



09/05/2019



Fazer um filme não é tarefa fácil, especialmente levando em consideração os custos de uma obra audiovisual. Nesse espírito, os diretores Daniel Belmonte e Pedro Cadore filmaram em 2016 projeto inusitado, que chega aos cinemas hoje. A comédia B.O. (sigla que significa Baixo Orçamento) segue dois jovens diretores, como os próprios Belmonte e Cadore, que após serem rejeitados por diversas produtoras resolvem financiar o próprio filme, com pessoal sem muita experiência, para enviar a festivais, o que rende muita confusão e dor de cabeça aos pretensos cineastas.

Assim como o projeto do enredo, B.O. também foi feito de maneira independente, com financiamento coletivo. “Idealizamos desse modo pela falta de recursos de incentivo”, conta Belmonte. “Levou muito tempo para ser gestado, começamos ainda lá em 2014. É uma infeliz coincidência estarmos lançando o filme agora que a Cultura esteja sendo ainda mais sufocada”, acrescenta.

Muito da própria história do filme se baseou na experiência dos dois diretores, que fazem a sua estreia em longas-metragens. Belmonte também interpreta um dos protagonistas. “Isso reforça a metalinguagem”, diz Cadore, que descreve o longa como uma “realidade hiperbolizada”. O co-diretor lembra também que, enquanto tentavam vender o filme, os dois ouviram das mais variadas coisas. “Batemos na porta de muitos produtores. Uma vez chegaram a nos perguntar se tínhamos estudado fora, o que, para nós, desmerece totalmente a formação que se dá aqui no Brasil e o nosso mercado.”

A obra contou com a participação breve de alguns atores de renome, como Mateus Solano e Nelson Freitas, que toparam atuar no longa sem cobrar cachê. “Todo mundo sempre teve muita confiança no projeto. Se tivéssemos pago o que cada um geralmente cobra, teríamos que mudar o nome do filme para A.O. (alto orçamento)”, brinca Belmonte.

Os dois cineastas também deixam claro que, apesar do tom satírico, o filme é uma comédia, e defendem o gênero. “A comédia se perde em um limbo, colocada como gênero menor, quando claramente é uma ferramenta de transformação e reflexão. Nesse momento que vivemos é muito importante dar risada”, opinou Belmonte, ao que Cadore continua. “É preciso novas formas de fazer comédia. Até o nosso filme busca ser experimental nesse sentido. Para tratar de certos assuntos, a comédia entra de uma forma mais leve na cabeça das pessoas.”

Por fim, Belmonte declarou que o Brasil precisa de uma proteção genuína ao cinema nacional, como outros países, e desafiou. “Aqui é resistência aos Vingadores!”