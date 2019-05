Minissérie ‘Chernobyl’ estreia amanhã na HBO

Miriam Gimenes

Diário do Grande ABC



09/05/2019



A explosão da Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em abril de 1986, afetou não só a população local com os materiais radioativos como também a Bielorrússia, Rússia, Escandinávia e o Oeste da Europa. As proporções foram – e ainda são – devastadores.

E tudo isso está retratado na minissérie Chernobyl, que estreia amanhã, às 21h, na HBO. Dividida em cinco episódios, a produção foi filmada em Vilnius, Lituânia, e tem roteiro e produção executiva de Craig Mazin e direção de Johan Renck.

No elenco estão Jared Harris (The Crown; indicado ao Emmy por Mad Men), Stellan Skarsgard (Melancolia, Gênio Indomável) e Emily Watson (indicada ao Oscar por Hilary e Jackie e Ondas do Destino). Seus personagens lutam para evitar tragédia ainda maior.