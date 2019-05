Prefeitura de Santo André inicia hoje Operação Prestes Maia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/05/2019 | 16:19



A Prefeitura de Santo André apresentou na tarde desta quarta-feira (8), o início da Operação Prestes Maia, com a presença do prefeito Paulo Serra. A revitalização da avenida começa a partir da Travessa Lauro Gomes e finaliza no viaduto Castelo Branco.

Segundo o prefeito, ao todo serão 20 ações construídas no período de até 90 dias para entrega. “Iluminação lead, sistema de monitoramento, campo de futebol, pista de caminhada e principalmente, resgatar a autoestima dos moradores daqui. Esse projeto é uma parceria da Prefeitura com os moradores do local”, pontua.

O investimento será em torno de R$ 4 milhões e contará com o auxílio da Secretaria de Habitação e Assistência Social.