Conheça os carros de R$ 90 mil a R$ 150 mil que mais e menos desvalorizam

08/05/2019 | 16:18

Muitos brasileiros procuram pesquisar melhor na hora de adquirir um carro, levando em consideração o retorno da aplicação. Quando o valor do veículo é maior, esse comportamento pesa mais ainda. De olho no mercado de automóveis que custam entre R$ 90 mil e R$ 150 mil, a KBB Brasil, especializada em precificação de carros novos e usados, realizou um levantamento apontando quais modelos dessa faixa de preço mais e menos depreciam após o primeiro ano de uso.

A Volkswagen Amarok 2P CS 2.0 TDI mecânica foi o carro que menos perdeu valor. Durante os primeiros 12 meses, a picape valorizou 1,74%. Esse comportamento fora do padrão, em que o preço de um carro usado hoje é maior que o de um novo há um ano, pode ocorrer por diversos fatores, como o valor da versão zero quilômetro de um determinado veículo ter sofrido forte alta. Consequentemente, isso é refletido no valor do automóvel usado, deixando-o mais caro do que o zero vendido no ano anterior.

Quando o assunto é carros de R$ 90 mil a R$ 150 mil que mais desvalorizam, o Ford Focus Sedan 4P Fastback Titanium 2.0 assume a liderança. Nos primeiros 12 meses, seu preço foi reduzido em 25,63%.

Carros de R$ 90 mil a R$ 150 mil que menos depreciam em um ano de uso

VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2019 Depreciação: 1º ano de uso VOLKSWAGEN AMAROK Pickup 2P CS S 2.0 TDI Mecânico R$ 110.000 R$ 111.909 1,74% MITSUBISHI L-200 Pickup 4P CD TRITON GL 4X4 3.2 16V TB-IC MT Mecânico R$ 98.000 R$ 95.990 -2,05% SUZUKI VITARA SUV/Crossover 4P 4SPORT 4X4 1.4 16V TB AT Automático R$ 112.000 R$ 109.226 -2,48% SUZUKI VITARA SUV/Crossover 4P 4SPORT 4X2 1.4 16V TB AT Automático R$ 108.000 R$ 104.018 -3,69% MITSUBISHI L-200 Pickup 4P CD TRITON OUTDOOR 4X4 3.2 16V TB-IC AT Automático R$ 134.000 R$ 128.028 -4,46% TOYOTA HILUX Pickup 4P CD SRV 4X4 2.7 16V AT6 FLEX Automático R$ 135.100 R$ 128.477 -4,90% HONDA CIVIC Sedan 4P TOURING 1.5 TB CVT Automático R$ 124.900 R$ 118.278 -5,30% TOYOTA HILUX Pickup 2P CS 2.8 TB Mecânico R$ 122.900 R$ 116.118 -5,52% HONDA CIVIC Sedan 4P EX 2.0 16V CVT FLEX Automático R$ 99.900 R$ 94.370 -5,54% HONDA CIVIC Sedan 4P SPORT 2.0 16V CVT FLEX Automático R$ 96.400 R$ 91.053 -5,55%

