Grávida, Carol Dantas fala sobre momento fofo de Davi Lucca com irmão: Quando você nascer, eu não vou para a escola

08/05/2019 | 16:10



Carol Dantas está grávida de Valentin, seu segundo filho - o primeiro com Vinicius Martinez - , e, desde então, vem compartilhando momentos fofos da relação de Davi Lucca com o futuro irmãozinho. Agora, a influencer decidiu compartilhar com seus seguidores um momento fofo da interação dos dois.

Em seu Instagram Stories, Carol falou sobre algo que o filho de Neymar disse:

- Hoje de manhã quando o Davi acordou para ir para a escola ele veio, beijou minha barriga e falou: irmão, te amo, quando você nascer eu não vou na escola. Eu falei: um dia você pode faltar, não todos né. Ele é muito fofo, fala que ama toda hora o irmão dele.

Que amor!