Joice diz que base 'também sabe falar alto'

08/05/2019 | 14:25



A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que a base está preparada para receber o ministro da Economia, Paulo Guedes, logo mais na comissão especial que analisa a reforma da Previdência. "Nós também sabemos falar alto", disse sobre os possíveis ataques que a oposição prepara para o ministro.

A audiência de Guedes estava agendada para o mesmo plenário, de número dois, onde o ministro da Justiça, Sergio Moro, é sabatinado desde cedo, mas foi transferida para a sala onde ocorrem as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. O cenário, então, será o mesmo em que Guedes esteve da última vez na Casa, no episódio em que acabou em briga e xingamentos.

A lista para inscrição de deputados interessados em falar foi aberta nesta tarde. Já são quase 70 inscritos. A ideia é que as falas de parlamentares sejam intercaladas entre deputados contra e a favor da reforma. Na fila para se inscrever, deputados brincavam dizendo que "quem ainda está em dúvida não pode colocar o nome". Outros perguntavam se "hoje ia ter 'tchutchuca'". Na última visita de Guedes à Câmara, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) acusou o ministro de ser "tigrão" com os aposentados, idosos de baixa renda e agricultores, mas "tchutchuca" com os privilegiados.

Há uma expectativa de que Guedes chegue ao colegiado acompanhado do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.