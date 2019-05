Sabrina Sato malha de madrugada e fala sobre voltar a se exercitar: - Dá preguiça, mas não vou desistir

08/05/2019 | 14:10



Desde que deu à luz Zoe, Sabrina Sato tem compartilhado com seus seguidores os desafios de conciliar as várias áreas de sua vida com a maternidade. Na madrugada dessa quarta-feira, dia 8, ela deu um exemplo disso ao contar o esquema que fez para conseguir malhar!

A apresentadora postou Stories mostrando que estava na academia e, então, explicou que este período é o único que ela teve para se exercitar:

- A Zoe dorme (entre) sete horas e meia e oito horas da noite. Só depois que eu fiz ela dormir, dei de mamar, fui organizar minhas coisas, consegui um tempinho e criei forçar para vir treinar.

Sincerona, ela também abriu o jogo dizendo:

- (Se exercitar) dá uma preguiça, mas não vou desistir porque voltei essa semana. Então falei: Vamos. Mesmo cansada é esse o horário que tenho.