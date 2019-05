Khloé Kardashian não foi convidada para o Met Gala por ser considerada sub-celebridade

08/05/2019 | 14:10



As Kardashian-Jenner brilharam durante a última edição do Met Gala, que aconteceu na segunda-feira, dia 6. Kim, Kylie, Kendall e Kris Jenner compareceram ao evento e puderam brilhar com seus looks extravagantes. Porém, a ausência de duas irmãs chamou a atenção. Khloé e Kourtney não foram ao baile!

Segundo o site Radar Online, as duas irmãs eram as únicas da família que não estavam na lista de convidados de Anna Wintour, editora da Vogue e organizadora do evento. Uma fonte anônima próxima do clã teria dito ao tabloide que Khloé é considerada uma celebridade lista C pela editora, por isso não recebeu um convite.

Ao contrário de Khloé, que nunca foi convidada para o baile, Kourtney recebeu pela primeira vez um convite. Mesmo assim, ela preferiu não ir ao evento em solidariedade à sua irmã. As duas ficaram em casa enquanto o resto da família aproveitava o Met Gala.

Kim está sempre presente no baile e não perde uma edição em cinco anos. De acordo com o site, todos na família sabem que o Met é a noite dela e a socialite fala sobre isso durante todo o ano. A fonte também teria dito que Kim não gosta que suas irmãs sejam convidadas para o baile.

- A Kim vive pelo evento e ela não iria querer que suas irmãs estivessem lá, pois isso iria tirar a atenção dela.