Neymar chama a atenção após curtir foto de Giovanna Lancellotti nua em banheira de hotel e fãs shippam

08/05/2019 | 14:10



A internet sempre está de olho nos passos de Neymar e, desta vez, não foi diferente! Nessa quarta-feira, dia 8, o jogador de futebol se empolgou na web e acabou curtindo uma foto de Giovanna Lancelloti, que já foi apontada como sua affair, desde que terminou o relacionamento com Bruna Marquezine. Até aí tudo bem, se não fosse pelo fato de a atriz estar nua no registro.

No clique, que foi postado no Instagram, Giovanna aparece em uma banheira de hotel em Portugal, local onde passa férias. Seus seguidores, é claro, notaram o like de Neymar na publicação e, sem demora, alimentaram esperanças de um possível romance entre os dois.

Boa, Neymar, disparou um internauta.

Neymar só curtindo as fotos. Imagina os dois namorando. Casal lindo, acrescentou outra